© Bénin : la 10ᵉ législature installée le 8 février 2026

Au Bénin, suite à la proclamation des résultats définitifs des élections législatives de 2026, la Cour constitutionnelle a ainsi lancé la phase du contentieux électoral. Les candidats disposent donc de dix jours, à compter de ce lundi 19 janvier, pour introduire d’éventuels recours. L’installation des nouveaux députés est prévue pour le 8 février prochain.

Législatives au Bénin : La période de recours partie pour durer dix jours

Au Bénin, la Cour constitutionnelle a officiellement ouvert la période consacrée aux recours électoraux après proclamation des résultats élections législatives. L’annonce a été faite par le président de la Haute juridiction, Dorothé Sossa, à l’issue de la lecture de la décision ce lundi 19 janvier 2026. Les candidats et les partis politiques engagés dans le scrutin disposent d’un délai légal de dix (10) jours pour contester, le cas échéant, les résultats proclamés. Le délai court à partir de ce lundi 19 janvier 2026. Passé ce terme, aucun recours ne sera recevable, conformément aux dispositions du Code électoral en vigueur.

Les contestations peuvent porter sur différentes étapes du processus électoral, notamment le déroulement du scrutin, les opérations de dépouillement ou encore la proclamation des résultats dans certains postes de vote. Les recours doivent être introduits par les candidats ou les formations politiques concernées, dans le strict respect des formes prévues par la loi. La Cour constitutionnelle examinera chaque requête avant de rendre ses décisions. Après cette phase contentieuse, l’institution procédera à la validation définitive des sièges et à la publication de la liste finale des députés élus.

Au Bénin, l’installation des 109 députés de la 10ᵉ législature est prévue pour le 8 février 2026, au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo, la capitale. Au termde du scrutin, deux partis politiques ont obtenu des sièges à l’Assemblée nationale. Il s’agit de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R), arrivée en tête avec 60 sièges, et du Bloc Républicain (BR), qui en totalise 49. Les partis MOELE-Bénin, FCBE et Les Démocrates n’ont obtenu aucun siège.