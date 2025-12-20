Bénin : L’opposant Candide Azannaï déposé en prison

Au Bénin, la CRIET (Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme) a placé, dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 décembre 2025, Candide Azannaï sous mandat de dépôt. L’ancien premier ministre et aujourd’hui président de parti Restaurer l’Espoir séjourne actuellement en prison.

Le président du parti politique Restaurer l’Espoir, Candide Azannaï séjourne en prison depuis ce samedi 20 décembre 2025 vers 1 heure du matin. Après plusieurs heures d’audition, la CRIET (Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme) a ordonné le placement sous mandat de dépôt de Candide Azannaï. Une mesure qui prive désormais de liberté le président du parti Restaurer l’Espoir.

Pour rappel, Candide Azannaï a été interpellé le vendredi 12 décembre 2025. L’ancien premier ministre avait été placé en garde à vue avant d’être présenté devant le juge des libertés ce vendredi 19 décembre. Les charges retenues contre lui portent notamment sur des faits de « complot contre l’autorité de l’État » et « d’incitation à la rébellion ».

En plus de Candide Azannaï, cinq militaires ont été déposés en prison ce samedi. Les faits qui sont reprochés à ces derniers sont liés à la tentative de coup d’Etat du dimanche 7 décembre dernier. Il faut également notifiés que plus d’une quarantaine de civils sont déjà interpellés suite au coup d’Etat déjoué. Les enquêtes se poursuivent sans oubliés les mandats d’arrêt lancés contre plusieurs fugitifs. Le Lieutenant Colonel Pascal Tigri est lui, toujours en fuite. Il serait selon des sources, du côté du Niger.