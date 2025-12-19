Bénin : Pascal Tigri au Niger ? Le message codé de Patrice Talon

En conférence de presse ce jeudi 18 décembre 2025, le président Patrice Talon a pointé du doigt la responsabilité du Niger dans la récente tentative de putsch contre le Bénin. Des sources ont révélé que des éléments des forces armées nigériennes avaient été déployés aux abords de la frontière commune, à Gaya, deux jours avant l’attaque manquée du dimanche 7 décembre.

Tentative de putsch déjoué au Bénin : Pascal Tigri serait au Niger, Patrice Talon avertit

Hier, Patrice Talon était face à la presse à Cotonou. Bien évidemment, le président est revenu sur le coup d’Etat manqué le mandat d’arrêt contre les mutins. « Nous avons lancé un mandat d’arrêt contre eux, nous avons sollicité les pays concernés pour coopérer et nous les livrer », a déclaré le chef de l’État béninois. Et sans le nommer directement, le message de Patrice Talon s’adressait clairement au général Abdourahamane Tiani, à la tête du Niger voisin. Pour le Président du Bénin, le refus de Niamey de livrer les putschistes présumés réfugiés sur son sol équivaudrait à une preuve de complicité. « S’il refuse, alors tirez-en les conclusions qui s’imposent », a lancé le numéro un béninois, dans un avertissement à peine voilé.

Les révélations du président Patrice Talon vont avec des informations d’enquête obtenues par nos soins. Selon ces informations, deux unités des Forces armées nigériennes (FAN) ont été envoyées à Gaya, une ville nigérienne frontalière du Bénin, le vendredi 5 décembre. Ce déploiement aurait été ordonné par le chef d’état-major de l’armée de terre nigérienne, le général Mamane Sani Kiao. L’officier placé à la tête de ces troupes a été spécialement dépêché depuis Maradi, plus au nord. Sa mission n’a jamais été officiellement divulguée. Cependant, dès que l’échec du coup de force à Cotonou a été confirmé dans la nuit du 7 au 8 décembre, ces deux unités ont reçu l’ordre de se replier, abandonnant purement et simplement leur objectif initial.

Au cœur de cette crise se trouve la figure du colonel Pascal Tigri, présenté comme le cerveau de la tentative de déstabilisation. Et ce jeudi en conférence de presse, Patrice Talon a adopté un ton ferme mais laissant une porte ouverte. « J’ose espérer que Tiani livrera le colonel Tigri, c’est la seule chose qui le disculpera d’être impliqué dans ce projet lâche », a-t-il affirmé. Cette déclaration place le général nigérien devant un choix cornélien : coopérer avec Cotonou et risquer des remous dans son propre camp, ou protéger les fugitifs et s’exposer à des accusations officielles de complicité dans un acte de déstabilisation régionale.