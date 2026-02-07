Bénin : L’ordre du jour de la session inaugurale de la 10ᵉ législature

Au Bénin, les députés élus lors des législatives du 11 janvier 2026 se retrouveront ce dimanche 8 février à Porto-Novo, la capitale. Il s’agit là de la session inaugurale de la 10ᵉ législature. Deux points sont inscrit à l’ordre du jour de cette première séance.

Au Bénin, le palais des Gouverneurs de Porto-Novo accueillera ce dimanche 8 février 2026 à 10 heures, la première séance parlementaire des 109 députés issus des législatives du 11 janvier 2026. La séance va marquer l’ouverture officielle de la 10ᵉ législature et constitue le point de départ des activités parlementaires pour les prochaines années.

Dans un communiqué diffusé sur la chaîne de l’Assemblée nationale béninoise, l’ordre du jour de cette session inaugurale s’articule autour de deux étapes essentielles. La première concerne l’installation officielle des députés, qui consacre leur entrée en fonction. La seconde porte sur l’élection du président de l’Assemblée nationale ainsi que des autres membres du bureau parlementaire, notamment les vice-présidents, les questeurs et les secrétaires parlementaires.

Aussi, conformément aux textes en vigueur, la séance sera présidée par le doyen d’âge de la législature, Antoine N’dah N’dah, député du Bloc républicain élu dans la 4ᵉ circonscription électorale regroupant Kérou, Kouandé, Natitingou, Ouassa-Péhunco et Toukountouna.

Âgé de 79 ans, il sera assisté par les deux plus jeunes députés élus, Issa Youssouf (31 ans) et Traoré Yacoubou Faridatou Zacharie (36 ans), qui assureront les fonctions de secrétaires au sein du bureau d’âge, conformément au règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

