Bénin : Pascal Tigri, le groupe Ebomaf sort un démenti
Au Bénin, le groupe Ebomaf, dirigé par l’homme d’affaires burkinabè Mahamadou Bonkoungou, a contesté un article de Jeune Afrique intitulé « Révélations sur la cavale du chef (Pascal Tigri) des putschistes béninois ».

Bénin : Pascal Tigri aidé par le groupe Ebomaf ?

Selon l’article de Jeune Afrique, un avion de LTI Aviation, la compagnie de M. Bonkoungou, aurait transporté le colonel Pascal Tigri, impliqué dans le coup d’État manqué au Bénin, de Lomé à Ouagadougou le 12 décembre. Dans un communiqué signé par Patrice Kissi, Directeur de la communication du groupe, Ebomaf a démenti « catégoriquement » ces accusations.« Aucun appareil du groupe n’a transporté le colonel Tigri. Ces affirmations sont matériellement fausses, dénuées de tout fondement factuel et présentées sans la moindre preuve vérifiable », lit-on.

D’un autre côté, le groupe Ebomaf qualifie les informations de Jeune Afrique d’« erronées » et « manifestement non vérifiées » et dénonce une atteinte à l’honneur et à la crédibilité de ses sociétés. Ebomaf met en demeure le journal de publier un démenti, de rectifier les informations et de cesser toute association infondée entre LTI Aviation, le groupe et les faits allégués. « Le groupe Ebomaf et LTI Aviation réaffirment leur attachement à la loi, à la transparence et à l’éthique, et dénoncent toute tentative de désinformation », a conclu le communiqué.

