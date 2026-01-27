© Coupe du Monde 2030 : l'Espagne revendique la finale

Alors que le débat du stade qui accueillera la finale de la Coupe du Monde 2030 est encore sur la table, l’Espagne se dit favorite et revendique le match. L’annonce a été faite par le président de la fédération espagnole de football.

Coupe du Monde 2030 : L’Espagne devance la FIFA pour la finale

L’Espagne, le Portugal et le Maroc organiseront la Coupe du Monde 2030. Mais, un doute persiste encore sur le lieu de la finale. Selon le président de la Fédération espagnole, l’affaire est pourtant réglée. En effet, en marge d’un gala organisé par la presse sportive espagnole, Rafael Louzan, président de la Fédération espagnole de football (RFEF), a confié ce lundi que la finale de la Coupe du Monde 2030 se déroulera en Espagne, selon des propos relayés par Marca. « La finale aura lieu ici », a-t-il lancé.

Il faut dire que c’est la première fois que le dirigeant se montre aussi catégorique. « Il serait incompréhensible que l’Espagne n’accueille pas la finale, puisqu’elle assume 55% du poids de la candidature », avait-il par exemple déclaré en octobre.

Pour accueillir la finale de la Coupe du Monde 2030, l’Espagne n’est pas la seule candidate. Co-organisateur de la compétition, le Maroc, sur la lancée de la CAN 2025 réussie d’un point de vue logistique, aurait aimé rafler la mise. Le Maroc pourrait bien se consoler avec une jolie récompense si l’Espagne venait à gagner pour la finale. La FIFA pourrait bien attribuer au Maroc, l’organisation de la Coupe du monde des clubs 2029, selon plusieurs sources concordantes au début du mois de janvier.