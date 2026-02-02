© Transfert : Séko Fofana signe au FC Porto

Le mercato hivernal prend fin ce lundi 2 février 2026. Bien avant, Séko Fofana vient de boucler son transfert. L’international ivoirien s’est engagé au Portugal avec le FC Porto.

Officiel : Séko Fofano quitte le Stade Rennais pour le FC Porto

Alors qu’il a été céclassé depuis trois mois dans la hiérarchie de l’effectif Rennes, Séko Fofana cherchait une nouvelle porte de sortie. S’il avait choisi de quitter Al-Nassr pour retrouver un challenge sportif à Rennes, son aventure ne s’est pas passée comme prévu.

Débarqué lors du mercato hivernal 2025 contre un chèque de 20 millions d’euros environ, Séko Fofana n’a disputé que 29 matches avec son équipe (2 buts). Et depuis le mois d’octobre, Habib Beye avait décidé de se passer de lui et il n’a donc joué que 20 minutes au total. Ce lundi, l’Ivoirien a signé avec le FC Porto qui était passé à l’action.

Le club portugais souhaitait le récupérer pour la suite de la saison avec un prêt sec. Ce transfert va permettre à Séko Fofana de retrouver du temps de jeu et de revenir en confiance à Rennes. Le prêt a été officialisé par le FC Porto : « Le milieu de terrain ivoirien renforce le FC Porto en prêt du Stade Rennais/ Il y a un nouveau drapeau dans les vestiaires du FC Porto. L’international ivoirien Seko Fofana arrive à Invicta, prêté par le Stade Rennais jusqu’à la fin de la saison, et portera le maillot bleu et blanc avec le numéro 42 en hommage à son idole Yaya Touré ».

Un an après son arrivée, Séko Fofana quitte donc Rennes pour tenter de retrouver son football.