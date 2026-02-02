© Transfert : Ademola Lookman débarque à l'Atlético Madrid

International nigérian, Ademola Lookman n’est plus joueur de l’Atalanta à compter de ce lundi 2 février 2026. Le Ballon d’Or africain 2024 a officiellement signé à l’Atlético Madrid.

Officiel : Ademola Lookman a signé avec l’Atlético Madrid

S’il était très courtisé par plusieurs clubs cet hiver, Ademola Lookman a finalement opté pour l’Espagne pour poursuivre sa carrière. Le transfert du Nigérian a été conclu ce lundi pour plus de 40 millions d’euros bonus compris. Un transfert qui met fin à une relation compliquée avec l’Atalanta, marquée par plusieurs tentatives de départ manquées et un bras de fer avec la direction bergamasque.

Ademola Lookman avait exprimé l’été dernier sa volonté de quitter le club, notamment après une offre refusée de l’Inter, mais avait accepté de rester en Italie jusqu’à ce mercato hivernal.

Lors de la CAN 2025 au Maroc, Ademola Lookman avait brillé compilant trois buts et quatre passes décisives en six rencontres, confirmant sa capacité à faire la différence sur la scène internationale. Son arrivée à Madrid répond donc à un besoin urgent pour Diego Simeone, qui souhaitait recruter un joueur offensif capable d’apporter vitesse, percussion et finition, tout en complétant un effectif déjà solide.

« Notre club et Atalanta sont parvenus à un accord pour le transfert du footballeur nigérian, qui portera le rouge et blanc pour le reste de la saison en cours et les quatre prochains », a communiqué l’Atlético Madrid. Avec Ademola Lookman, les Colchoneros renforcent leur attaque et se donnent une vraie chance de rester compétitifs jusqu’au bout dans la course aux premières places, malgré la longue avance du FC Barcelone et du Real Madrid en Liga.