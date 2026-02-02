CAN Féminine 2026 : Le Maroc renonce à l’organisation du tournoi

Incroyable revirement de situaion ! A seulement un mois et demi du coup d’envoi de la CAN Féminine 2026, la vice-ministre sud-africaine des Sports a annoncé ce dimanche 1er février 2026 que la compétition aurait lieu finalement en Afrique du Sud et non pas au Maroc, comme prévu.

CAN Féminine 2026 : L’Afrique du Sud finalement pays hôte

Le Maroc semble avoir mal digéré sa défaite en finale de la CAN 2025 face au Sénégal. Après avoir accueilli la compétition masculine, le Royaume devait dans la foulée accueillir la CAN féminine 2026. Mais finalement, la compétition devrait se disputer en Afrique du Sud. C’est en tout cas ce qu’a annoncé la vice-ministre sud-africaine des Sports, Mme Peace Mabe ce dimanche. C’était lors de la cérémonie des Hollywoodbets Super League Awards.

Mme Peace Mabe a assuré que le tournoi se disputerait sur le sol sud-africain. Une annonce surprise, non encore confirmée par la CAF et qui a déclenché une réaction du ministre des Sports, obligé de se fendre d’un communiqué pour apporter des précisions. « L’Afrique du Sud a exprimé son envie de soutenir la CAF si nécessaire, dans le cas où d’autres dispositions d’accueil pour la CAN féminine 2026 deviendrient indispensables, a écrit le ministre. Ces engagements s’inscrivent dans le cadre de discussions en cours initiées par la CAF alors qu’elle examine diverses option de repli », a-t-il confié.

Pour l’heure, rien ne serait décidé, selon le ministère, qui tente peut-être de temporiser après cette annonce imprévue. « A ce stade, aucune décision formelle n’a été prise pour relocaliser le tournoi. et le Maroc reste officiellement désigné comme l’hôte de la CAN féminine. La CAF n’a pas encore enclenché de processus alternatif d’accueil. » Les propos de la vice-ministre « ne constituent pas une confirmation formelle ou une prise en charge des responsabilités d’organisation », a assuré le ministre.

Le début de la CAN 2026 Féminine est prévu pour le 17 mars prochain. Le désistement du Maroc prend toutefois encore plus d’ampleur avec ces déclarations. Il interviendrait deux semaines après l’épisode de la finale de la CAN 2025 contre le Sénégal, avec les sanctions qui ont suivi.