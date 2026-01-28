Incroyable, la CAN 2025 a cumulé 6 milliards de vues numériques

Même si la fin de la CAN 2025 n’a pas séduit, la compétition a été vue partout dans le monde. La Confédération Africaine de Football (CAF) vient de lâcher des chiffres fous. Le tournoi tenu au Maroc a comptabilisé plus de 6 milliards de vues numériques.

CAN Maroc 2025 : la compétition devient la plus suivie au monde

Clôturée il y a plus d’une dizaine de jours, la CAN 2025 continue de faire parler. La compétition tient un record historique. En effet, cette CAN 2025 au Maroc a fait passer le football africain dans une autre dimension. La CAF a annoncé ce mercredi 28 janvier 2026 que le tournoi continental avait atteint des chiffres fous lors de cette édition explosant tous les records avec notamment « 6 milliards de vues numériques cumulées sur les réseaux sociaux tout au long de la compétition. »

La CAF a poursuivi son communiqué expliquant que cette CAN 2025 est devenue la compétition continentale la plus suivie du monde.

« Devenue la compétition continentale de football la plus suivie au monde, la CAN Maroc 2025 a généré 5,2 milliards de vues de vidéos, confirmant l’influence croissante du tournoi et l’enthousiasme exceptionnel des supporters africains. Le succès de la compétition repose avant tout sur l’implication des supporters. Pas moins de 285 millions d’interactions ont été enregistrées, illustrant un niveau d’engagement et d’attachement sans précédent. (…) TikTok s’est imposé comme le cœur de la dynamique numérique du tournoi. Plus d’un million de vidéos réalisées par les supporters sous le mot-hastag #TotalEnergiesAFCON2025 ont transformé la compétition en un véritable phénomène culturel, bien au-delà des terrains. », peut-on lire.