Au Burkina Faso, une opération conjointe des services de contrôle vétérinaire et des forces de sécurité a permis de neutraliser une importante cargaison de volailles impropres à la consommation dans la province du Nahouri. Ce mardi 24 février 2025, près de deux tonnes de poulets avariés ont été incinérées à Pô, mettant fin à un risque sanitaire majeur pour la population.

Les autorités mettent fin à un trafic de volailles avariées, un risque sanitaire majeur écarté au Burkina Faso

Les services du poste de contrôle vétérinaire aux frontières de Dakola au Burkina Faso, en collaboration avec les forces de sécurité de Pô, ont procédé à la destruction de 1925 poulets avariés, conditionnés dans 175 cartons. Cette opération a été rendue possible grâce à l’intervention des éléments de l’antenne régionale de l’unité anti-drogue, qui ont intercepté deux véhicules transportant la marchandise dans la nuit du 22 février 2025.

Selon Abdoul Malick Nama, responsable du poste de contrôle aux frontières, la consommation de ces volailles avariées représente un risque sanitaire important, souvent méconnu de la population. Il a souligné l’importance de l’action des forces de défense et de sécurité, dont l’objectif est de préserver la santé publique de la population du Burkina Faso.

Un appel à la collaboration citoyenne

Le responsable du poste de contrôle aux frontières a également lancé un appel à la population, les invitant à collaborer avec les forces de l’ordre en signalant toute activité suspecte. Il a rappelé que la sécurité sanitaire est l’affaire de tous.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la réglementation en vigueur au Burkina Faso. Un arrêté interministériel de 2015 interdit l’importation, la distribution et la commercialisation de volailles et de produits aviaires provenant de pays infectés par les virus de la grippe aviaire H5N1 et H5N3.