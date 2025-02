Le gouvernement du Burkina Faso a franchi une étape décisive dans sa quête de souveraineté alimentaire. Le ministre de l’Agriculture, le Commandant Ismaël Sombié, a supervisé, le jeudi 20 février 2025, la réception d’un important lot de matériel hydro-agricole acquis au Ghana, pour un montant de 13 milliards FCFA.

Le Burkina Faso acquiert du matériel de pointe au Ghana pour ses projets hydro-agricoles

Le ministre Ismaël Sombié s’est rendu au port de Tema, au Ghana, pour superviser l’arrivée et les formalités de réception de ce matériel de pointe, destiné à l’Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles (ONBAH) et à la Société nationale de l’aménagement des terres et de l’équipement rural (SONATER).

L’acquisition comprend une gamme complète d’équipements : niveleuses, pelles hydrauliques, tractopelles, chargeuses, bulldozers, compacteurs mixtes pied de mouton, rouleaux lisses et compacteurs rouleaux tandem. Selon le ministre, ce matériel qui est financé sur le budget de l’État du Burkina Faso, permettra de moderniser les infrastructures hydro-agricoles du pays.

« Cette acquisition marque un pas important dans la mise en œuvre des projets d’aménagement hydro-agricole et de gestion des ressources en eau au Burkina Faso, afin d’assurer une plus grande sécurité alimentaire et de renforcer l’agriculture irriguée pour une production en continu », a souligné le patron de l’Agriculture au Burkina Faso.

Grâce à ce matériel de pointe, l’ONBAH et la SONATER seront en mesure de répondre de manière plus efficace sur le terrain, de développer les infrastructures nécessaires et d’optimiser les aménagements hydro-agricoles. Avec l’acquisition de nouveaux équipements actuellement en route pour le pays des hommes intègres, s’inscrit dans la droite ligne des objectifs de l’Initiative présidentielle pour la production agricole et de l’Offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025.