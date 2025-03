Le Burkina Faso et le FIDA tissent un nouveau lien de coopération pour le développement du secteur agricole. Ainsi, le FIDA (Fonds international de développement agricole), une agence spécialisée de l’ONU, compte allouer un nouveau financement de 121 milliards FCFA (184,4 millions d’euros). Ce financement est destiné à soutenir le secteur agricole au Burkina Faso.

Burkina Faso : un nouveau fonds pour le développement agricole

L’économie du Burkina Faso repose essentiellement sur l’agriculture, qui offre emploi et revenus à plus de 80 % de la population. Un investissement stratégique dans ce secteur contribuerait donc à une croissance économique plus élevée du pays.

À cet effet, le FIDA prévoit un financement de 121 milliards FCFA pour soutenir le secteur. L’annonce a été faite par Bernard Hien, directeur régional du FIDA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, lors de sa visite de travail au Burkina Faso, selon un communiqué de la diplomatie du pays.

Par ailleurs, le FIDA ne se limite pas au financement. Selon Bernard Hien, l’institution compte également accompagner le ministère de l’Agriculture dans ses missions.

«En plus du portefeuille actif de 182 milliards FCFA, nous travaillons avec le ministère de l’Agriculture pour introduire un nouveau financement de l’ordre de 121 milliards en décembre», a-t-il déclaré lors de son audience avec le ministre burkinabè des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré.

En parallèle, d’autres fonds ont déjà été mobilisés pour le même objectif. Ainsi, ces 121 milliards FCFA viendront s’ajouter aux financements existants afin de soutenir les priorités du gouvernement burkinabè en matière de développement agricole, notamment dans les zones rurales où les besoins sont les plus pressants.

L’accréditation d’un directeur du FIDA a également été discutée entre les deux partenaires afin d’assurer la mise en œuvre réussie de ces projets ambitieux. Celle-ci sera effective dans un bref délai, ce qui permettra de renforcer la collaboration entre le Burkina Faso et l’institution onusienne, consolidant ainsi un partenariat de plus de quatre décennies.