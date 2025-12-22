CAN 2025 : absence du roi Mohamed VI à la cérémonie d’ouverture, la raison

Ce dimanche soir, le roi Mohamed VI était absent de la cérémonie d’ouverture de la CAN 2025 et du premier match de la compétition au Maroc. Pour représenter le roi, le prince héritier Moulay Hassan était dans les tribunes.

CAN 2025 : Le prince Mouley Hassan assure les responsabilités du roi Mohamed VI

Dimanche soir, sourire discret, les bras levés au ciel, le prince du Maroc, Mouley Hassan, a reçu un tonnerre d’applaudissements sous des trombes d’eau pour l’ouverture de la CAN 2025. L’héritier de 22 ans est porté en triomphe au stade Moulay Abdellah, à quelques minutes du début de la compétition sportive la plus importante du continent africain. Mohamed VI, souverain et architecte de ce Maroc tourné vers le football et ses instances, n’était pas présent.

Les suiveurs de l’actualité politique du Maroc ne seront pas étonnés de l’absence du roi Mohamed VI pour cette cérémonie d’ouverture de la CAN 2025. En effet, depuis plusieurs années, le monarque raréfie ses apparitions en public. Il est atteint de problèmes cardiaques et d’une maladie rare, la sarcoïdose, qui entraînent des problèmes respiratoires. C’est naturellement que Mohamed VI se tourne vers son fils, qui prendra le pouvoir à sa suite sous le nom d’Hassan III, en hommage à son grand-père. Cette volonté de transmission, exposée publiquement, n’est pas la première. Cela fait maintenant plusieurs années que, faute d’apparitions du père, les médias s’intéressent de plus en plus à Moulay Hassan.

Dans un contexte politique tendu, marqué par de fortes manifestations, le roi Mohamed VI a fait quelques apparitions publiques ces derniers mois. Mais elles restent rares. D’où son absence lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe d’Afrique des nations 2025.