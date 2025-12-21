CAN 2025 : Le Maroc fait une bonne entrée dans son tournoi

La CAN 2025 fait déjà vibrer au Maroc. Au terme du match d’ouverture de ce dimanche soir, les Lions de l’Atlas ont battu les Comores 2-0.

CAN 2025 : Le Maroc s’offre les Comores d’entrée

Le Maroc a logiquement battu les Comores (2-0) ce dimanche lors du match d’ouverture de la CAN 2025. Malgré un penalty manqué par Rahimi (11e) et la sortie sur blessure du capitaine Saïss (18e), les Lions de l’Atlas ont fini par trouver la faille en deuxième période. C’est d’abord Brahim Diaz (1-0, 55e) qui profitait d’un centre de Mazraoui pour marquer le premier but de la compétition. On retiendra surtout le chef d’oeuvre de l’entrant El Kaabi (2-0, 74e) auteur d’un superbe geste acrobatique.

Avec cette victoire, le Maroc prend provisoirement la tête du groupe A de cette CAN 2025 avant d’affronter le Mali vendredi prochain. Une satisfaction pour le sélectionneur Walid Regragui malgré la première période plutôt mitigée.

بـراهـيـم ديــاز أفضل لاعب في مباراة اليوم أمام جزر القمر 👏🏻@Brahim Diaz claims the Player of the Match Award today against Comoros! 🌟#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/nTNgdM36Nr — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 21, 2025

« Ce n’est jamais facile d’entrer dans la compétition, le match d’ouverture est toujours difficile. Mais je pense qu’on a fait le boulot. En première période, on a maîtrisé le match. On ne s’est pas créés énormément d’occasions par rapport à notre possession de balle parce qu’on avait un manque de présence dans la surface, on est revenus un peu à nos défauts : une possession un peu stérile. On a corrigé en deuxième période, on savait qu’avec les changements et l’intensité qu’on avait mise en première période, il y aurait plus d’occasions, c’est ce qu’on a fait. A partir du moment où l’on a mis le premier but, le deuxième, on a contrôlé le match donc c’est bien, c’est de bon augure. C’était important de gagner le premier match devant notre public pour entrer dans la compétition », a expliqué le coach des Lions de l’Atlas au micro de beIN Sports.