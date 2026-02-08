Classique : Booba va faire le show avant PSG vs OM

Classique : Booba va faire le show avant PSG vs OM
Ce dimanche soir, le PSG défie et l’OM dans un Classique qui compte pour la 21e journée de Ligue 1. Ce choc va être animé par le célèbre rappeur Booba.

Booba pour enflammer le choc PSG vs OM

En clôture de la 21e journée de Ligue 1, le PSG reçoit l’Olympique de Marseille, troisième et déterminé à accrocher le podium avec l’élimination en Ligue des Champions. Le choc XXL au goût de revanche pour les deux équipes, s’annonce électrique. En effet en championnat, les Phocéens l’ont emporté en début de saison tandis que les Parisiens ont réussi le hold-up lors du Trophée des Champions en début d’année. Une affiche de gala qui sera animée par un artiste bien connu des amateurs de football, le rappeur Booba.

Cette semaine, plusieurs rumeurs avaient laissé entendre que le chanteur installé à Miami allait se produire sur la pelouse du Parc des Princes. L’information avait été confirmée par RMC Sport. Le journaliste Arthur Perrot a affirmé qu’il a effectué ses balances ce soir et qu’il réalisera un show avant le coup d’envoi du match.

Effectivement, Booba lui-même a confirmé ce dimanche après-midi. Le rappeur sera bien présent lors du Classique. Le rappeur des Hauts-de-Seine a confirmé l’information sur le réseau social X. Avant le coup d’envoi prévu à 20h45, le « Duc de Boulogne » assurera un show comme l’ont fait d’autres artistes précédemment invités par le club francilien.

