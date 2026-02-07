© Transfert : Emmanuel Agbadou s'engage avec Besiktas

C’est officiel depuis ce vendredi 6 février 2026. Le défenseur ivoirien Emmanuel Agbadou s’est engagé avec le club turc, Besiktas.

Officiel : Besiktas s’offre Emmanuel Agbadou

Ce vendredi 6 février, Besiktas a renforcé son secteur défensif avec l’arrivée d’Emmanuel Agbadou. Le club turc a officialisé l’arrivée du défenseur central de Wolverhampton pour un montant de 18 millions d’euros. L’international ivoirien a signé un contrat de quatre ans et demi, soit jusqu’en juin 2030.

L’ancien international ivoirien Arthur Boka, a analysé ce choix d’Emmanuel Agbadou. Interrogé sur la question par Africafoot, il a alors déclaré : « Beşiktaş, c’est un club qui demande du caractère. Agbadou arrive dans un environnement très chaud, avec une pression populaire énorme. Beşiktaş, ce n’est pas seulement un club, c’est une institution. Si tu n’as pas de personnalité, tu souffres. Mais Emmanuel a ce mental-là. »

Arthur Boka insiste aussi sur le profil d’Emmanuel Agbadou : « C’est un joueur puissant, très fort dans les duels, bon dans le jeu aérien et capable d’anticiper. En Premier League, il a appris la rigueur tactique et l’intensité. En Turquie, il va pouvoir exprimer davantage son agressivité positive. Un contexte plus favorable qu’en Angleterre. À Wolverhampton, il était dans une rotation permanente. À Beşiktaş, on attend de lui qu’il devienne rapidement un patron défensif. S’il enchaîne les matchs, il peut franchir un vrai cap. »

Enfin, Arthur Boka ne voit que du positif pour Agbadou : « C’est un transfert charnière. Maintenant, tout dépendra de sa régularité. S’il s’impose à Beşiktaş, Agbadou peut clairement passer dans une autre dimension. »