Sénégal : Le trophée de la CAN 2025 en tournée

Durée de lecture : 2 minutes
20260207_132959
© 20260207_132959

Au Sénégal, le trophée de la CAN 2025 est en tournée nationale à compter de ce samedi 7 février 2026.

Sénégal : le trophée de la CAN 2025 en tournée nationale, le calendrier

S’il a déjà été exposé au Palais présidentiel, à la Primature puis à l’Assemblée nationale, le trophée de la CAN 2025 reprend sa tournée à travers le Sénégal ce samedi 7 février. Le trophée très convoité en Afrique poursuit sa visite populaire afin d’être présenté au plus grand nombre.

Cette tournée nationale est organisée par la Fédération sénégalaise de football. L’opération vise à associer l’ensemble du pays à l’événement. Sur la période du 7 au 15 février 2026, le « Trophy Tour » permet aux populations locales d’approcher et de célébrer le symbole du football continental.

Transfert : Emmanuel Agbadou s’engage avec Besiktas
Maroc : Walid Regragui démissionne, la fédération dément

La manifestation, désignée sous le nom de Tournée Delloo Njukkel – Trophy Tour (Phase 1), couvre les principales localités du Sénégal, de Joal à Louga en passant par Saint‑Louis, Tambacounda, Kolda, Ziguinchor, Dakar et bien d’autres. L’itinéraire a été pensé pour relier les régions et mettre le trophée au cœur de la vie sportive nationale.

Le calendrier de la tournée :

Samedi 7 février 2026 — étapes prévues à Joal et Thiès.

Dimanche 8 février 2026 — escales à Saint‑Louis et Matam.

Lundi 9 février 2026 — tournée à Tambacounda et Kédougou.

Mardi 10 février 2026 — arrêts à Kolda et Sédhiou.

Mercredi 11 février 2026 — présence annoncée à Ziguinchor, Kaolack et Kaffrine.

Jeudi 12 février 2026 — étapes à Mbacké, Fatick et Mbour.

Vendredi 13 février 2026 — le trophée circulera à Rufisque, Keur Massar, Pikine et Guédiawaye.

AS Monaco : Sébastien Pocognoli satisfait des débuts de Simon Adingra
FIFA Series 2026 : la tenue de la compétition confirmée

Dimanche 15 février 2026 — phase 1 conclue avec des passages à Diourbel et Louga.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2026