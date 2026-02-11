Coupe du Monde 2026 : des chiens-robots pour la sécurité au Mexique

Au Mexique, la police a présenté lundi 9 février des « chiens-robots » qui accompagneront les agents lors de la Coupe du Monde 2026. La compétition va se dérouler du 11 juin au 19 juillet au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Les machines seront envoyées en première ligne « en cas de grabuge ».

Coupe du Monde 2026 au Mexique : des chiens-robots pour garantir la sécurité

Les machines à quatre pattes sont conçues pour transmettre des images en direct aux forces de l’ordre en amont d’une intervention. Une vidéo diffusée par la mairie de Guadalupe montre l’un de ces engins quadrupèdes montant des marches et arpentant un bâtiment abandonné, tandis que des policiers avancent prudemment derrière lui. Le robot découvre ensuite un homme armé et lui ordonne, via un haut-parleur, de lâcher son arme.

La mission de ces chiens-robots sera simple. Il s’agira d’aider la police en intervenant en premier afin de protéger l’intégrité physique des agents. C’est du moins ce qu’a expliqué Hector Garcia, le maire de Guadalupe, limitrophe de la grande ville de Monterrey. La municipalité a présenté quatre exemplaires de ces perros robot lors d’une conférence de presse, pour lesquels elle a déboursé 2,5 millions de pesos (120 000 €). Ils seront déployés en cas de grabuge, a précisé M. Garcia.

Le stade BBVA de la ville, renommé Estadio Monterrey, va accueillir quatre matchs de la Coupe du Monde 2026, qui se tiendra au Mexique, aux États-Unis et au Canada du 11 juin au 19 juillet.