CAN 2025 : Le Bénin se loupe d’entrée face à la RDC

La RDC et le Bénin se sont mesurés ce mardi pour leur premier match dans cette CAN 2025. Au terme de la rencontre, les Congolais se sont imposés 1-0 devant les Guépards de Gernot Rohr.

CAN 2025 : La RDC prend la tête provisoirement du groupe D

Pour son entrée en lice dans la CAN 2025, la RD Congo a démarré son tournoi avec une victoire contre le Bénin (1-0) ce mardi et prend provisoirement la tête du groupe D. Les Congolais ont en effet très bien démarré la rencontre et Bongonda a profité des largesses de la défense adverse pour battre Allagbé d’un pointu du gauche (16e). Les Guépards du Bénin ont réagi ensuite et auraient dû bénéficier d’un penalty à l’heure de jeu pour une main de Mbemba dans la surface. Mais la VAR ne fonctionnait plus à ce moment de la rencontre et cette main n’a pas été sifflée.

Un scénario cruel pour les Guépards du Bénin qui n’auraient pas démérité de sortir de ce match avec un point alors que Tosin a été mis en échec à la 90e minute par le gardien congolais Mpasi, auteur d’un arrêt assez chanceux.

Lors de la deuxième journée de cette CAN 2025 dans cette poule D, la RD Congo jouera samedi contre le Sénégal. De son côté, le Bénin jouera le même jour contre le Botswana.