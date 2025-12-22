CAN 2025 : Mohamed Salah sauve l’Égypte face au Zimbabwe

Au terme d’un match très difficile pour les Pharaons, c’est bien l’Égypte qui l’emporte sur le Zimbabwe. Grâce à un but de Mohamed Salah, l’Égypte entame la CAN 2025 avec une victoire.

CAN 2025 : L’Égypte bat le Zimbabwe, Mohamed Salah buteur

La CAN 2025 se poursuivait ce lundi soir avec l’entrée en lice de l’Égypte. La sélection égyptienne, septuple vainqueur de la compétition, était attendue pour son premier match face au Zimbabwe. Et un joueur en particulier était évidemment scruté : Mohamed Salah. Dans un début de rencontre très ouvert, Salah pensait se montrer décisif sur son premier ballon. L’attaquant de Liverpool déposait un centre millimétré sur la tête d’Emam Ashour, mais le portier zimbabwéen repoussait le ballon in extremis sur sa ligne (12e).

Alors qu’il subissait, le Zimbabwe reprenait confiance et misait sur la vitesse de ses attaquants pour faire mal à une défense égyptienne faiblarde, qui multipliait les erreurs de marquage. Bien servi par Emmanuel Jalai, Prince Dube se jouait assez facilement de son vis-à-vis avant de tromper un Mohamed El Shenawy trop lent au moment de se coucher. Menés, les Pharaons, qui continuaient à se procurer un nombre incalculable d’occasions, ont fini par faire sauter le verrou définitivement.

L’attaquant de City Omar Marmoush égalisait à l’heure de jeu en fusillant, angle fermé, le gardien Washington Arubi. Dominateurs, les coéquipiers d’un Mohamed Salah plus discret que ses partenaires de l’attaque finissaient même par arracher un succès dans les derniers instants. Et qui d’autre que Salah pour sauver les siens dans cette partie ? Trouvé dans la surface en fin de match, l’ancien joueur de Chelsea jaillissait pour placer une frappe croisée imparable (2-1, 90e+2).

Score final 2-1. L’Égypte s’est fait peur mais assure l’essentiel dans cette rencontre. Lors de la deuxième journée, les Pharons défieront l’Afrique du Sud qui a battu l’Angola (2-1).