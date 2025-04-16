CAN 2025 : Le Maroc vise le sacre à domicile

Alors que la CAN 2025 approche à grands pas, Walid Regragui ne cache plus ses intentions. Le sélectionneur national veut offrir au Maroc un sacre continental à domicile, un objectif qu’il qualifie lui-même d’impératif.

CAN 2025 : Une pression énorme sur Regragui

Interrogé mardi 15 avril dans l’émission espagnole El Chiringuito, le coach des Lions de l’Atlas est revenu sur l’énorme attente qui entoure cet événement. Après avoir conduit le Maroc jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde 2022, il sait que les supporters rêvent d’un nouveau moment historique.

« Je veux remporter cette CAN pour le peuple. Le Maroc mérite ce titre. L’engouement est incroyable. Pas un jour ne passe sans qu’on me parle de cette coupe », a-t-il déclaré avec passion.

Sous contrat jusqu’en 2026, Regragui reste lucide sur la réalité de son métier : « Dans ce métier, si les résultats ne suivent pas, tout peut aller très vite. »

Avec la pression qui monte à mesure que le tournoi approche, le technicien reste concentré sur sa mission : inscrire le Maroc au palmarès continental, chez lui.

