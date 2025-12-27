CAN 2025 : Victoire historique pour le Bénin face au Botswana

Après avoir raté son entrée dans la CAN 2025 face à la RDC suite à une erreur défensive de Yohan Roche, le Bénin revient dans la compétition dans le groupe D. Les Guépards ont su dominer le Botswana 1-0 lors de la deuxième journée. Un succès historique pour l’équipe de Gernot Rohr.

CAN 2025 : Le Bénin s’offre une toute première victoire dans la compétition

Le Botswana et le Bénin étaient respectivement par la République démocratique du Congo et le Sénégal dans le groupe D lors de la première journée de cette CAN 2025. Les deux formations s’affrontaient ça samedi le Botswana pour le compte de la 2e journée. Pas épargné par les suspendus lors de leur premier match, les Guépards pouvaient compter sur le retour de cinq cadres, dont l’ex-Brestois Steve Mounié, et le Lorientais Aiyegun Tosin.

Au stade Olympique de Rabat, les Béninois de Gernot Rohr ont vite pris les devants grâce à Yohan Roche (28e). Celui qui a avait été fautif lors du premier match, a su débloquer la marque pour les Guépards. Et s’ils ont eu plusieurs occasions de plier la rencontre, ils se sont finalement contentés de ce petit but d’avance, pour valider leur premier succès dans cette CAN 2025.

Il faut souligner que cette première victoire est le tout premier succès du Bénin dans son histoire dans une Coupe d’Afrique des Nations. Les Guépards restent troisièmes dans le groupe D, derrière la RD Congo et le Sénégal. Ils joueront leur dernier match face aux Sénégalais, mardi, tandis que le Botswana de Morena Ramoreboli – quasiment éliminé – sera opposé aux Congolais.