CAN 2025 : Les mots forts de Achraf Hakimi avant le tournoi

Ce dimanche 21 décembre démarre la CAN 2025 du côté du Maroc. À la veille du match d’ouverture, Achraf Hakimi s’est présenté en conférence de presse ce samedi. Le latéral du PSG est revenu sur sa blessure d’il y a quelques semaines.

CAN 2025 : Achraf Hakimi est bien prêt pour la compétition continentale

Depuis sa grave blessure face au Bayern Munich avec le PSG, Achraf Hakimi n’avait pas pris la parole publiquement. Engagé dans une course contre-la-montre pour récupérer à temps de sa grave entorse pour participer à la CAN 2025 dans son pays, le Marocain avait justement décidé de ne pas se faire opérer pour mettre toutes les chances de son côté.

Ce samedi, le capitaine des Lions de l’Atlas était présent aux côtés de son coach en conférence de presse pour la traditionnelle conférence de presse d’avant premier match de cette CAN 2025. « Comme vous avez dit, c’est ma quatrième CAN. Je suis un ancien maintenant. Mais celle-là est différente, je suis devant le peuple, la famille, les amis. Elle est spéciale pour tous les Marocains. C’est une motivation de plus pour jouer, défendre le pays et tout donner pour le maillot. Moi je suis prêt à me battre pour l’équipe et la question de si je joue, il faudra la poser au coach. Mon rôle, en tant que capitaine, c’est de donner l’exemple sur et en dehors des terrains. Je parle avec tous les joueurs, on va essayer de trouver l’équilibre avec les anciens et les plus jeunes. On doit, les anciens, motiver tous les joueurs et leur faire savoir que c’est l’opportunité d’une vie », a-t-il d’abord lancé sur son état d’esprit.

Achraf Hakimi a ajouté : « Après ma blessure, je me suis dit que je ne voulais pas rater cette CAN 2025 à la maison. J’ai directement dit au coach que je ne voulais pas manquer ça et que je ferais des choix pour être là avec l’équipe. Je ne sais pas quand je vais jouer, je me sens prêt, c’est un bon programme. On a bien travaillé, on a fait l’effort et on verra. Je ne pense pas aux choses individuelles. Moi si je ne dois pas jouer ou jouer 20 minutes pour que l’équipe gagne, je signe. Je veux voir le Maroc soulever cette coupe le 18 janvier (jour de la finale, ndlr). Que je joue ou pas, ce n’est pas un problème, je veux que le Maroc gagne. Je veux parler du collectif, j’ai déjà vu comment ça s’est passé au PSG, le collectif est toujours plus fort que l’individu. Ensemble, on va faire des grandes choses. »