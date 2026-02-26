Ligue des Champions : Hakimi, Osimhen, Brahim Diaz… qualifiés pour les 8es

Les barrages de la Ligue des Champions ont officiellement livré leur verdict tard dans la soirée de ce mercredi 25 février 2026. Tous les clubs qualifiés pour les 8es de finale de l’exercice 2025-2026 de la plus prestigieuse des compétitions européennes sont connues.

Ligue des Champions : tous les qualifiés pour les 8es de finale

Les barrages de la Ligue des Champions 2025-2026 ont pris fin dans la soirée de ce mercredi 25 février 2025 avec la suite des matchs retour. Mardi soir, l’Atlético de Madrid d’Ademola Lookman, le Bayer Leverkusen, la sensation Bodo/Glimt et Newcastle ont été les premiers à valider leur ticket pour les huitièmes de finale.

Hier, ils ont été rejoints par Galatasaray de Victor Osimhen, le Real Madrid de Brahim Diaz, le Paris Saint-Germain d’Achraf Hakimi et l’Atalanta. Ces huit équipes affronteront donc celles qui ont terminé dans le top 8 de la phase de ligue. Ce top 8 composé de la Ligue des Champions est composée de : Arsenal, le Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, le FC Barcelone, Chelsea, le Sporting CP et Manchester City.

La liste des 16 clubs qualifiés pour les 8es de finale : Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, FC Barcelone, Chelsea, Sporting CP, Manchester City, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Bodo/Glimt, Newcastle, Atalanta, Galatasaray, PSG, Real Madrid.

Le tirage des huitièmes de la Ligue des Champions se déroulera vendredi prochain à 12h. Les matches aller se joueront les 10-11 mars et les manches retours une semaine plus tard, les 17-18 mars.

Voici les affiches potentielles :

PSG / Barça ou Chelsea

Galatasaray / Liverpool ou Tottenham

Real Madrid / Sporting ou Manchester City

Atalanta / Arsenal ou Bayern Munich

Newcastle / Barça ou Chelsea

Atlético Madrid / Liverpool ou Tottenham

Bodo/Glimt / Sporting ou Manchester City

Leverkusen / Arsenal ou Bayern Munich