Journées FIFA Mars 2026 : le Sénégal officialise deux matchs

Champion d’Afrique en titre, le Sénégal a annoncé ses deux adversaires pour les journées FIFA du mois de mars 2026.

Amicaux : le Sénégal jouera au Stade de France en mars

Ce mercredi 18 février 2026, le Sénégal a annoncé un match au Stade de France dans le cadre des matchs amicaux du mois de mars. Comme les autres sélections, le Sénégal poursuit activement sa préparation en vue de la Coupe du Monde 2026. La Fédération sénégalaise de football a donc officialisé son programme avec notamment une affiche en région parisienne.

Le 28 mars prochain, les Lions de la Teranga affronteront le Pérou au Stade de France. Cette rencontre s’annonce festive pour la très importante communauté sénégalaise d’Île-de-France, qui aura l’occasion de voir évoluer sa sélection dans l’enceinte mythique de Saint-Denis.

Classé 53e au classement FIFA, le Pérou n’est pas dans sa période la plus faste. Les Incas ne participeront pas à la Coupe du Monde 2026 puisqu’ils ont terminé avant-derniers des éliminatoires dans la zone CONMEBOL. La sélection sud-américaine devrait tout de même offrir un sparring-partner crédible pour le Sénégal.

Il s’agit là d’un type d’opposition qui permettra aux Champions d’Afrique de Pape Thiaw de se jauger face à un style de jeu différent et sud-américain, en vue d’un éventuel match contre la Bolivie, qui pourrait être un adversaire du Sénégal au Mondial sous réserve de qualification lors des barrages intercontinentaux contre le Surinam et l’Irak.

Trois jours plus tard, soit le 31 mars, le Sénégal retrouvera son public au pays avec un derby face à la Gambie, programmé à Diamniadio.