CAN 2025 : Le Mali et la Zambie font nul, le Maroc premier du Groupe A

Durée de lecture : 2 minutes
© Mali - Zambie CAN 2025

La première journée de la phase de groupes de la CAN 2025 a pris fin dans la poule A ce lundi. Après la victoire du Maroc face aux Comores, le Mali et la Zambie ont fait match nul (1-1).

CAN 2025 : La Zambie arrache le nul face au Mali

Le deuxième match de cette CAN 2025 vient de prendre fin. Il a opposé le Mali et la Zambie. Les deux formations s’affrontaient dans le groupe A. Après la victoire du Maroc ce dimanche soir face aux Comores, le Mali, autre favori de ce groupe, devait assurer les trois points pour titiller les Lions de l’Atlas juste avant le choc entre les deux équipes vendredi. Mais, le Mali, qui a l’habitude d’être irrégulier sur le continent, a encore confirmé son statut d’équipe frustrante.

Il faut reconnaitre que tout n’a pas été facile pour les Maliens. Les Aigles avaient quand même démarré fort ce match. Dans un gros rythme, ils s’étaient procurés plusieurs occasions et avaient même vu l’arbitre de la rencontre siffler un penalty en leur faveur. Comme Rahimi ce dimanche, le tireur El Bilal Touré n’a pas réussi à le transformer butant sur un bon gardien zambien. Finalement, la différence a été faite au retour des vestiaires après un corner tiré rapidement. Avec seulement deux Zambiens et deux Maliens dans la surface (les autres n’avaient pas pu se placer à temps), c’est Sinayoko qui a fini par faire trembler les filets (1-0, 61e). La Zambie a poussé sur la dernière demi-heure et a réussi à faire douter l’équipe malienne. A la dernière seconde, c’est Patson Daka qui a climatisé le Mali d’une belle tête (1-1, 90e+5). Les deux équipes se partagent les points.

CAN 2025 : Le Maroc fait une bonne entrée dans son tournoi

Le Mali fait une mauvaise opération dans cette CAN 2025 puisqu’il sera déjà dos au mur lors de la prochaine journée face au Maroc lors de la deuxième journée. Les Lions de l’Atlas dominent le classement dans ce groupe A.

