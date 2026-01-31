© Transfert : Evann Guessand change de club

C’est officiel depuis quelques heures. Le jeune crack ivoirien Evann Guessand, a changé de club ce vendredi 30 janvier 2026. Il rejoint le club anglais Crystal Palace en Premier League.

Evann Guessand s’engage en prêt avec Crystal Palace

Après seulement six mois suite à son transfert à Aston Villa pour 30 millions d’euros, l’international ivoirien Evann Guessand quitte déjà les Villans. L’attaquant ivoirien a eu du mal à trouver ses marques et peine à s’imposer après sa belle saison avec l’OGC Nice. Selon les informations dévoilées par des experts courant la semaine, un accord de principe a été trouvé entre Aston Villa et Crystal Palace pour un prêt avec option d’achat de l’international ivoirien.

Ce vendredi 30 janvier 2026, tout est allé très vite comme d’habitude dans les dernières heures du mercato hivernal. Le buteur de 24 ans a été officialisé chez les Eagles. « Crystal Palace est ravi d’annoncer la signature d’Evann Guessand, prêté par Aston Villa. Le joueur de 24 ans rejoint Palace jusqu’à la fin de la saison, le club ayant la possibilité de le transférer définitivement. Il portera le maillot n° 29 », a communiqué Crystal Palace.

De son côté, Evann Guessand se dit très heureux de signer à Palace. « Je veux apporter mes qualités, tout ce que je peux faire sur le terrain. Je pense que mon style de jeu et celui de l’équipe correspondent parfaitement à la qualité que nous avons déjà », a déclaré l’ivoirien. « Evann est un jeune talent prometteur qui, nous en sommes convaincus, s’épanouira sur la scène du sud de Londres. Son arrivée renforce encore nos options offensives, alors que nous cherchons à aller de l’avant en Premier League et en Europe lors de la seconde moitié de la saison », a confié le président de Crystal Palace.