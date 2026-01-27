Au Maroc, une coupe d’Afrique aux standards inédits

« Cette réussite marocaine est aussi une réussite africaine. » La phrase, extraite du

communiqué du Cabinet royal publié au lendemain de la finale, clôt une Coupe d’Afrique des

nations qui aura durablement marqué les standards de la compétition. Les chiffres donnent la

mesure : 1,34 million de spectateurs dans les stades, 52 rencontres, près de 26 000 personnes

par match, et une hausse de plus de 90 % des revenus commerciaux, selon la Confédération

africaine de football. Jamais la CAN n’avait atteint une telle intensité économique et logistique.

La CAN, une réussite grandissante

Devant le stade Prince Moulay-Abdellah, à Rabat, les soirs de match, les files s’étirent bien

avant le coup d’envoi. Supporters sénégalais, maliens, nigérians ou marocains se croisent,

maillots sur le dos, téléphones à la main. « On a l’impression d’être à une Coupe du monde »,

glisse Issa, venu d’Abidjan, impressionné par la fluidité des contrôles et la qualité des

installations. Autour, vendeurs ambulants et cafés improvisés prolongent le match bien après le

dernier coup de sifflet. Pelouse digne d’un “jardin” des grands soirs, tribunes couvertes, restauration

intégrée : les enceintes rénovées ou livrées à temps affichaient des standards rarement vus sur

le continent africain.

L’organisation n’a pourtant pas été sans accrocs. La billetterie a suscité des critiques en début

de tournoi, certains accès ont connu des engorgements, et la finale a laissé une trace plus

sombre. Celle-ci a été, selon les mots mêmes du communiqué royal, « tristement entachée »

par « de fâcheux incidents et de très déplorables agissements » survenus dans les dernières

minutes du match entre le Maroc et le Sénégal. Une reconnaissance officielle qui n’a toutefois

pas éclipsé le déroulement global du tournoi, ni la solidité du dispositif sécuritaire déployé dans

les six villes hôtes. « Il y a eu des ajustements permanents, l’État a tenu la barre », observe un

responsable de la CAF, sous couvert d’anonymat.

Car le cœur du message marocain était ailleurs : démontrer une capacité d’organisation à

grande échelle. Neuf stades ultramodernes, répartis entre Rabat, Casablanca, Tanger,

Marrakech, Agadir et Fès, des dessertes ferroviaires renforcées, des aéroports modernisés, des

fan-zones structurées : jamais une CAN n’avait disposé d’un tel maillage. Plus de 120 projets

d’infrastructures et de réhabilitation ont été menés en amont, tandis que 600 000 à un million de

visiteurs internationaux étaient attendus, pour des retombées touristiques estimées à plus de 12

milliards de dirhams.

La CAN au Maroc était d’une organisation de niveau mondial

Dans les tribunes officielles, les observateurs ont pris note. Patrice Motsepe, président de la

CAF, a salué « une organisation de niveau mondial » et remercié explicitement Mohammed VI,

le gouvernement et la Fédération royale marocaine de football pour leur « engagement total en

faveur du football africain ». L’instance continentale a qualifié l’édition marocaine de plus

florissante jamais enregistrée, portée par un portefeuille élargi de sponsors et une montée en

puissance des droits télévisés, notamment en Asie.

Cette CAN n’est pas apparue par surprise. Depuis plus de quinze ans, le Maroc investit dans un

écosystème sportif complet : académies, centres de formation, football féminin, futsal, arbitrage.

Les résultats sportifs ont accompagné l’effort. Après l’épopée des Lions de l’Atlas au Mondial

2022, les sélections de jeunes ont confirmé la dynamique, avec le sacre mondial des U-20 et

des titres continentaux chez les U-17.

Dans les rues de Rabat ou de Tanger, l’enthousiasme est réel. « On est fiers que ça se soit bien

passé, malgré les campagnes de dénigrement extérieur », confie Azzedine, 26 ans, bénévole

dans un stade, ancien manifestant lors des mobilisations sociales de l’automne.

Le rayonnement de l’Afrique accentué par le Maroc

« Le Maroc reste fier d’avoir offert, sur sa terre, un mois de joie populaire et d’émotion sportive,

et d’avoir contribué au rayonnement de l’Afrique et de son football », se félicitent les autorités

marocaines. « Rien ne saurait altérer la proximité cultivée au fil des siècles entre nos peuples

africains, ni la coopération fructueuse construite avec les différents pays du continent, renforcée

par des partenariats toujours plus ambitieux », ajoute Rabat.

À quelques années de la Coupe du monde 2030, cette CAN aura servi de galop d’essai

grandeur nature, mais aussi redéfini, pour longtemps, les standards de la compétition phare

africaine.