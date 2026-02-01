© Transfert : Jérémie Boga s'engage avec la Juventus Turin

Le joueur ivoirien, Jérémie Boga a officiellement signé à la Juventus ce dimanche 1er février 2026. En arrêt maladie depuis deux mois à la suite des violences subies au retour d’une défaite à Lorient (3-1) fin novembre 2025, Boga est prêté par Nice avec option d’achat.

Officiel : Jérémie Boga quitte l’OGC Nice pour la Juventus Turin

Encore un ivoirien qui change de club dans ce mercato hivernal. Jérémie Boga, pris violemment à partie par des supporters de l’OGC Nice fin novembre, a officiellement rejoint la Juventus Turin sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le club italien a annoncé la nouvelle dans la soirée de ce dimanche 1er février.

La Juventus a annoncé être parvenue à un accord avec l’OGC Nice pour le prêt à titre gratuit jusqu’au 30 juin 2026 de Jérémie Boga. L’accord comprend une option pour l’acquisition à titre définitif du joueur à travers le paiement de la somme de 4,8 millions d’euros en deux versements. L’attaquant ivoirien doit renforcer le secteur offensif de la Juve, actuellement 5e du Championnat d’Italie, qui manque cruellement de réalisme, malgré les arrivées l’été dernier d’attaquants venus de Ligue 1.

Avec ses 29 ans, Jérémie Boga évoluait depuis l’été 2023 à l’OGC Nice. Il n’est plus apparu en compétition depuis le 30 novembre dernier et la défaite de son équipe à Lorient (3-1). La nuit suivante, près de 200 supporters ultras de l’OGC Nice avaient attendu le retour de l’équipe devant le centre d’entraînement pour exprimer leur colère. Boga et son coéquipier Terem Moffi, ainsi que le directeur sportif Florian Maurice, ont subi des violences. Les deux joueurs, en arrêt maladie, n’ont plus rejoué depuis et ont saisi le mois dernier la commission juridique de la Ligue de football professionnel (LFP). De son côté, Terem Moffi a été prêté vendredi au FC Porto.