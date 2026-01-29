© CAN 2025 : les sanctions de la CAF contre le Sénégal et le Maroc

Dans la nuit de ce mercredi 28 janvier 2026, la CAF a dévoilé ses sanctions non seulement contre le Sénégal mais aussi, contre le Maroc après la finale rocambolesque de la CAN 2025.

CAN 2025 : Pape Thiaw, Sénégal, Maroc…les sanctions de la CAF sont tombées

La CAF a officiellement annoncé cette nuit les sanctions contre le Sénégal et le Maroc après la finale chaotique de la CAN 2025. Le communiqué de l’instance est largement moins sensationnel que prévu notamment pour le Sénégal alors que certaines rumeurs annonçaient de lourdes sanctions contre les Sénégalais.

Pape Thiaw qui avait ordonné à ses joueurs de quitter le terrain après la décision de l’arbitre de siffler penalty pour le Maroc été le premier visé par la CAF. « Le Jury disciplinaire a décidé de suspendre Monsieur Pape Bouna Thiaw, sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, pour cinq (5) matches officiels de la CAF, pour comportement antisportif, violation des principes de fair-play et d’intégrité, et atteinte à l’image du football. D’infliger à Monsieur Pape Bouna Thiaw une amende de 100 000 USD. », a écrit la CAF.

Iliman Ndiaye et Ismaila Sarr sont aussi sanctionnés pour avoir pris à partie l’arbitre dans le match : « Le Jury disciplinaire a décidé de suspendre Monsieur Iliman Cheikh Baroy Ndiaye, joueur de l’équipe nationale du Sénégal, pour deux (2) matches officiels de la CAF, pour comportement antisportif envers l’arbitre. De suspendre Monsieur Ismaïla Sarr, joueur de l’équipe nationale du Sénégal, pour deux (2) matches officiels de la CAF, pour comportement antisportif envers l’arbitre. »

Pour les violences commises par les supporters Sénégalais et les nombreux débordements en tribunes, le Sénégal écope d’une amende de 515 000 euros. La CAF a aussi décidé de sanctionner durement le Maroc pour cette finale notamment concernant l’affaire des serviettes.

Maroc, pays hôte de la CAN 2025 sanctionné

Après le Sénégal, la CAF a visé le Maroc, pays hôte de la compétition.

« Le Jury disciplinaire a décidé de suspendre Monsieur Ismaël Saibari, joueur de l’équipe nationale du Maroc, pour trois (3) matches officiels de la CAF, pour comportement antisportif. D’infliger à Monsieur Ismaël Saibari une amende de 100 000 USD. D’infliger à la FRMF une amende de 200 000 USD pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles du stade. De suspendre Monsieur Achraf Hakimi, joueur de l’équipe nationale du Maroc, pour deux (2) matches officiels de la CAF, dont un (1) match avec sursis pendant une durée d’un (1) an à compter de la date de la décision, pour comportement antisportif. D’infliger à la FRMF une amende de 100 000 USD pour le comportement inapproprié des joueurs de l’équipe nationale et de l’encadrement technique, ayant envahi la zone d’examen de la VAR et entravé le travail de l’arbitre, en violation des articles 82 et 83 du Code disciplinaire de la CAF. D’infliger à la FRMF une amende de 15 000 USD pour l’utilisation de lasers par ses supporters lors du match. », lit-on.

Le réclamait aussi une défaite sur tapis vert dans cette rencontre pour le Sénégal s’appuyant sur le fait que les Lions de la Téranga s’était retiré du terrain sur la base des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations. Une réclamation rejetée par la CAF comme elle l’a précisé : « Le Jury disciplinaire de la CAF a rejeté la réclamation introduite par la FRMF, relative à des violations alléguées par la FSF des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations, en lien avec la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025. »