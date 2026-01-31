© CAN 2025 : sanctions contre le Sénégal, le Président de la CAF sort un communiqué

Ce vendredi 30 janvier 2026, le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe a brisé le silence dans un long communiqué. Une sortie qui intervient deux jours après les sanctions prononcées contre le Sénégal et le Maroc. Les deux formations sont sanctionnés pour les incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025.

CAN 2025 : le communiqué de Patrice Motsepe après les sanctions contre le Sénégal et le Maroc

Ce vendredi, le Président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Dr Patrice Motsepe, a réagi à travers un communiqué. L’homme fort de la CAF est sorti de silence après les sanctions de l’instance africaine contre le Sénégal et le Maroc, pays hôte de la CAN 2025. Il a réaffirmé la détermination sans concession de l’instance à préserver et renforcer l’intégrité, la réputation et la compétitivité mondiale du football africain et des compétitions de la CAF.

« Je suis absolument déterminé, tout comme le Comité Exécutif de la CAF (COMEX) et les Présidents des Associations Membres de la CAF, qui représentent 54 pays africains, à préserver et à renforcer l’intégrité, la réputation et la compétitivité mondiale du football africain et des compétitions de la CAF. J’ai été profondément déçu par les incidents inacceptables survenus lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, Maroc 2025. J’ai pris acte de la décision rendue par la Commission de Discipline de la CAF, annoncée le mercredi 28 janvier 2026, et je respecte pleinement l’ensemble des décisions de nos instances judiciaires, auxquelles je me conformerai strictement. J’ai convoqué une réunion du Comité Exécutif de la CAF (COMEX), la plus haute instance décisionnelle de la CAF en dehors de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle, afin d’examiner les règlements de la CAF, y compris le Code Disciplinaire. Cet examen vise à garantir que les organes judiciaires de la CAF disposent de pouvoirs suffisants pour infliger des sanctions appropriées et dissuasives en cas de violations graves des Statuts, Règlements et du Code Disciplinaire de la CAF, ainsi que pour tout comportement portant gravement atteinte à la réputation, à l’intégrité, au respect et à la compétitivité mondiale du football africain et des compétitions de la CAF. Ces dernières années, nous avons considérablement amélioré la qualité, l’intégrité, l’indépendance, les compétences et l’expertise des arbitres africains, des opérateurs VAR et des commissaires de match. Nous sommes déterminés à allouer des ressources financières supplémentaires ainsi qu’une expertise technique renforcée afin de garantir que la qualité, l’intégrité, l’impartialité, les compétences et l’expertise des arbitres africains, des opérateurs VAR et des commissaires de match soient comparables à celles des meilleurs au monde. L’une des premières décisions que j’ai prises en accédant à la Présidence de la CAF a été d’assurer l’indépendance et l’impartialité de la Commission des Arbitres de la CAF, composée de membres proposés par les 54 Associations Membres de la CAF, ainsi que des arbitres les plus qualifiés et respectés du continent. Il est essentiel que les arbitres africains, les opérateurs VAR et les commissaires de match soient perçus, respectés et reconnus comme impartiaux, équitables et de niveau mondial. Je suis convaincu qu’avec les réformes supplémentaires et les mesures d’envergure que nous mettons en place, le football africain et les compétitions de la CAF continueront d’être respectés, admirés et de figurer parmi les meilleurs au monde. », a communiqué, Patrice Motsepe.