Le Burkina Faso a signé une victoire impressionnante lors des quarts de finale de la CAN U17 en pulvérisant la Zambie sur le score écrasant de 6-1. Une performance de grande envergure, marquée par un triplé époustouflant de l’attaquant vedette, Tapsoba.

Le match, qui s’est joué dans une atmosphère électrique, a vu les jeunes Burkinabé dominer leur adversaire du début à la fin. Tapsoba a ouvert la voie en inscrivant trois buts, montrant une fois de plus son incroyable talent et son efficacité devant le but. De leur côté, les Zambiens n’ont pas réussi à inverser le cours du match, inscrivant un but qui n’a pas suffi à contenir l’attaque fulgurante du Burkina Faso.

Avec cette victoire, le Burkina Faso se positionne comme un prétendant sérieux au titre, affichant des performances impressionnantes et un jeu collectif redoutable.