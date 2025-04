Le tirage au sort de la CAN U20 2025, a livré son verdict. Treize nations ont été réparties en trois groupes pour cette compétition qui se déroulera en Égypte du 27 avril au 18 mai.

CAN U20 2025 : Chocs en vue en phase de groupes

Composition des groupes :



– Groupe A : Égypte, Zambie, Sierra Leone, Afrique du Sud, Tanzanie

– Groupe B : Nigeria, Tunisie, Kenya, Maroc

– Groupe C : Sénégal, République centrafricaine, Ghana, RD Congo



Contrairement au Groupe A, composé de cinq équipes, les Groupes B et C n’en comptent que quatre. Ce déséquilibre découle du retrait de dernière minute de la Côte d’Ivoire, remplacée par la Tunisie.



Le format de la compétition prévoit que les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les deux meilleurs troisièmes, accèderont aux quarts de finale.

Au-delà du titre continental, cette CAN U20 2025 revêt une importance capitale puisqu’elle servira également de tournoi qualificatif pour la Coupe du monde U20, prévue au Chili du 27 septembre au 19 octobre 2025. L’Afrique y sera représentée par quatre sélections.