Cherté des loyers en Côte d’Ivoire : le Gouvernement se défend

En Côte d’Ivoire, les plaintes s’intensifient quant à la cherté des loyers et des coupures récurrentes d’électricité. Face à ces sujets brûlants, le Gouvernement est sorti de son silence. À l’occasion de la conférence de presse du Conseil des ministres du mercredi 4 mars 2026, le porte-parole du Gouvernement a apporté des éléments de réponse.

Côte d’Ivoire : le Gouvernement justifie les coupures récurrentes d’électricité

Qu’est-ce qui peut justifier les coupures intempestives d’électricité à Abidjan et à l’intérieur du pays ? Interpellé, le Gouvernement se défend. Selon Amadou Coulibaly, Porte-parole du Gouvernement, la période de chaleur ne fait pas de bien aux équipements. « Chaque fois que nous rentrons dans cette période de chaleur, nous avons quelques problèmes, pas en termes de production car la Côte d’Ivoire produit aujourd’hui suffisamment d’énergie pour sa consommation, mais en termes d’équipement », a-t-il déclaré.

Il assure que ce problème sera conjugué au passé. Selon le porte-parole, les services compétents sont à pied d’œuvre pour la mise en application du plan de renouvellement des équipements. « Nous pensons qu’à l’issue de la mise en œuvre de ce plan, dans quelques années, ce problème sera derrière nous », a-t-il rassuré.

Quid de la cherté des loyers ?

Quant à la cherté des loyers qui suscite de vives réactions, le Gouvernement dit avoir déjà joué sa partition. Le porte-parole a rappelé des décisions qui encadrent le secteur. Il a indiqué que la norme en matière de nombre de mois qu’il faut payer en termes de caution et de mois d’avance est fixée et bien connue. Pour prendre une location, les textes exigent au locataire un versement de deux mois au titre de caution et deux mois au titre d’avance.

Mais ce n’est pas toujours ce qui se passe dans la réalité. Certains propriétaires trouvent des stratagèmes pour contourner la loi. À ce niveau, le Gouvernement invite tous les acteurs au respect strict des décisions. « L’État prend des décisions, il appartient à chacun de nous de faire en sorte que ces décisions soient respectées », a indiqué Amadou Coulibaly.