© Côte d'Ivoire : recherché pour meurtre, arrêté au recrutement militaire

En Côte d’Ivoire, un jeune est arrêté en plein concours de recrutement militaire. Recherché depuis un moment pour meurtre, sa cavale prend fin alors qu’il passait le concours pour intégrer les rangs de l’armée. Les faits pour lesquels il est interpellé remontent au 25 décembre 2025, où lui et ses complices auraient donné la mort par coups de poignard au nommé Chaka Fofana, un autre jeune de Man. L’irréparable s’est produit lors d’une violente bagarre.

Côte d’Ivoire : un présumé meurtrier arrêté au recrutement militaire

Activement recherché par la Brigade de recherche de Man pour meurtre, il tombe dans le filet de la police pendant le recrutement militaire. Le suspect S.D. s’est présenté comme tous les autres candidats pour composer. Mais il a été très vite repéré par les agents de police devant le camp BSO de Man. Des sources policières indiquent que S.D. est passé aux aveux lors de son interrogatoire.

Face à la gravité des faits et à ses déclarations, il a été déféré devant le Tribunal de Première Instance de Man. Ses présumés complices, toujours en cavale, sont activement recherchés par les services de sécurité.

Ce qui s’est passé…

Tout est parti d’une querelle entre les deux protagonistes. S.D. a affirmé que la victime lui aurait donné une gifle lors d’une dispute. Depuis, il a juré de lui rendre le coup. S.D. menace Chaka Fofana de lui faire du mal et l’invite constamment à une bagarre. À chaque fois Chaka Fofona décline l’offre et invite à la bagarre. Malheureusement, le 25 décembre 2025, il n’a pu rien faire pour éviter le pire.

Alors que Chaka circulait à moto dans le quartier avec son frère, il se fait interrompre par S.D. et d’autres jeunes. Une énième fois, l’appel à la bagarre est lancé. Chaka tente encore d’éviter le conflit, mais cette fois-ci S.D. et ses compagnons semblaient bien décidés. La bagarre éclate et Chaka Fofana se fait rouer de coups sous les yeux impuissants de son frère menacés par les assaillants. Des coups de couteau pleuvent et Chaka Fofana s’enfuit. Poursuivi dans sa course, il s’effondre et meurt devant la maison de ses parents.