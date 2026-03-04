Coupe du Monde 2026 : la Côte d’Ivoire associée au dispositif sécuritaire

Dans le cadre de la Coupe du Monde 2026, les États-Unis ont décidé d’associer la Côte d’Ivoire à une partie du dispositif sécuritaire. L’état américain va en effet organisé l’événement planétaire avec le Canada et le Mexique. Le choix porté sur la Côte d’Ivoire est validé au plus haut niveau de l’administration américaine et coordonnée avec le Federal Bureau of Investigation (FBI). Il marque une étape significative dans la coopération sécuritaire entre Washington et Abidjan.

Mondial 2026 : la Côte d’Ivoire va aussi assurer la sécurité

Le choix porté sur la Côte d’Ivoire par les États-Unis traduit aussi une reconnaissance explicite du savoir-faire ivoirien en matière de renseignement, de cyber sécurité et de coordination interservices. Selon plusieurs sources concordantes, les autorités américaines ont appliqué des critères techniques rigoureux pour sélectionner leurs partenaires.

Selon la presse ivoirienne, au cœur de cette coopération figure le Centre de Renseignement Opérationnel Anti-Terroriste (CROAT), structure spécialisée rattachée au ministère ivoirien de la Défense. Ce centre s’est progressivement imposé comme un acteur crédible dans la lutte contre les menaces transnationales. Ceci, grâce à une combinaison d’outils technologiques avancés, d’exploitation du renseignement humain et d’analyse de données appuyée par l’intelligence artificielle.

Dans ce cadre, le général Ousmane Yéo a été désigné point focal dans la coopération avec le FBI. Dans les procédures américaines, la nomination d’un interlocuteur unique constitue une étape stratégique majeure. Elle engage la responsabilité technique et organisationnelle du partenaire retenu et suppose un haut niveau de confiance institutionnelle.

Pour plusieurs experts, la participation de la Côte d’Ivoire au dispositif sécuritaire de la Coupe du Monde 2026 dépasse la seule dimension technique. Elle constitue un signal diplomatique fort, révélateur de la confiance accordée à la stabilité institutionnelle du pays et à la montée en puissance de ses structures sécuritaires.