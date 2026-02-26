Affaire Epstein : la posture de Nina Keita face aux révélations

En Côte d’Ivoire, Nina Keita, DGA de Gestoci, est au cœur d’une grosse polémique. Depuis la publication de documents liés à l’affaire Epstein, la nièce du président Alassane Ouattara est au centre des débats. Au sein de l’opinion, des voix demandent l’ouverture d’une enquête pour situer le degré d’implication de l’ex-mannequin dans l’affaire. Face à cette pression, elle a opté pour le silence.

Affaire Epstein : le silence de Nina Keita face à la polémique en Côte d’Ivoire

Depuis que son nom est cité, Nina Keita n’a fourni aucune réponse publique. RFI rapporte que son entourage a indiqué qu’elle ne souhaitait pas se prononcer pour le moment. « Interrogées par l’AFP, Nina Keita, aujourd’hui directrice générale adjointe de la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d’Ivoire (Gestoci), et la présidence ivoirienne n’ont pas souhaité répondre », a rapporté TV5 Monde dans un article mis en ligne ce jeudi 26 février. C’est dire que l’intéressée elle-même et les autorités ont opté pour le silence.

À Abidjan, des voix autorisées ont soif de comprendre ce qui s’est passé et pourquoi le nom de Nina Keita se retrouve dans cette affaire qui n’honore pas l’image du pays. La pression politique monte sur le gouvernement. Le PDCI-RDA et le FPI, tous deux de l’opposition, demandent des comptes. Le FPI est allé loin pour réclamer formellement l’ouverture d’une enquête et le limogeage de Nina Keita. Selon les informations qui ont fuité, elle aurait joué le rôle d’intermédiaire entre Jeffrey Epstein et des autorités ivoiriennes et avec au moins une jeune femme.

Nina Keita va-t-elle tenir longtemps dans le mutisme ? Les autorités vont-elles rester sans réaction ? Dans d’autres pays où des personnalités ont été citées dans l’affaire, des enquêtes ont été ouvertes et les concernés ont quitté leur fonction. La dernière démission en date est celle de Borge Brende, patron du Forum économique mondial et ancien ministre norvégien des Affaires étrangères, qui avait dîné à plusieurs reprises avec Jeffrey Epstein.