Côte d’Ivoire : les primes de stage revalorisées

En Côte d’Ivoire, le gouvernement décide de revaloriser les primes de stage. L’annonce a été faite par Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, ce jeudi 19 février 2026. Pour le compte de la période 2026-2030, il a annoncé plusieurs mesures au profit de la jeunesse.

Côte d’Ivoire : la prime du stage de qualification passe à 75 000 FCFA par mois

La prime du stage de qualification passe de 45 000 FCFA à 75 000 FCFA en Côte d’Ivoire. Le ministre Mamadou Touré a été formel : « Plus aucun jeune qui fait un stage de qualification ne sera payé en dessous du SMIG en Côte d’Ivoire ». Les stagiaires écoles sont également impactés par la mesure de revalorisation. « Ces jeunes avaient 15 000 FCFA par mois. Avec l’autorisation du chef du gouvernement, nous avons décidé de passer à 25 000 FCFA par mois », a annoncé le ministre.

Par ailleurs, les jeunes qui font les travaux à haute intensité de main-d’œuvre étaient payés à 55 000 FCFA par mois. Le gouvernement a décidé de passer à 75 000 FCFA. Le ministre a annoncé l’intégration automatique des bénéficiaires des programmes d’insertion à la Couverture maladie universelle (CMU). Le ministère se fixe un objectif de 100 % d’insertion pour les sortants des Centres de service civique. Un fonds spécial de 4,3 milliards de FCFA est annoncé au profit des organisations de jeunesse.

Ces annonces qui sonnent comme de bonnes nouvelles pour les jeunes ont été bien accueillies au sein de l’opinion. Toutefois, beaucoup sont sceptiques et attendent les actes concrets pouvant garantir la mise en œuvre effective de cette batterie de mesures annoncées.

Le bilan depuis 2018

Avant de faire les nouvelles annonces, le ministre Mamadou Touré a pris le soin d’expliquer le chemin parcouru depuis son arrivée à la tête du ministère. Selon ses chiffres, plus de 774 000 jeunes ont été pris en charge pour un investissement de 214,8 milliards de FCFA, un maillage territorial renforcé avec 263 représentations locales de l’AEJ contre seulement 20 auparavant. Il a évoqué la mise en service de huit centres de service civique, ainsi que l’octroi de plus d’un milliard de FCFA de subventions aux organisations de jeunesse. Ce bilan traduit une volonté claire de rapprocher les institutions des jeunes et de leur offrir des opportunités concrètes de formation, d’insertion et de participation citoyenne.

Les ambitions porté par le PND 2026 – 2030

Pour la période 2026–2030, les grandes orientations contenues dans le Plan national de développement s’articulent autour de quatre axes majeurs. La promotion de la jeunesse se concrétisera par la création d’un Fonds d’Appui de 4,3 milliards de FCFA, le déploiement de la Carte Jeunes avec un objectif d’un million de bénéficiaires d’ici 2030, le renouvellement des instances dirigeantes des principales organisations nationales et la mise en place d’un compendium des compétences. L’insertion professionnelle sera renforcée par la prise en charge de plus de 635 000 jeunes en formation et stage, la revalorisation des primes, l’accompagnement de près de 482 000 jeunes entrepreneurs grâce à de nouveaux mécanismes financiers, la construction de pôles d’innovation dans toutes les régions, et l’extension de la couverture maladie universelle aux bénéficiaires.

Enfin, le service civique et le Programme Jeunesse du Gouvernement (PJGOUV) 2026 – 2030 viendront compléter cette stratégie. Le ministre a assuré que chaque région sera dotée d’un centre de service civique, garantissant une insertion professionnelle à 100 % des jeunes formés, tandis que le volontariat mobilisera 30 000 jeunes. Le PJGOUV vise la création de 3,5 millions d’emplois décents et la consolidation de la lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord. « L’année 2026 sera placée sous le sceau de l’action et de la rigueur. Ensemble, poursuivons la mise en œuvre de politiques ambitieuses pour offrir à chaque jeune des opportunités concrètes d’insertion et de participation au développement de notre pays », a déclaré le ministre Mamadou Touré.