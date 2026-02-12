Classement des universités : les ambitions de la Côte d’Ivoire d’ici 2030

Classement des universités : les ambitions de la Côte d'Ivoire d'ici 2030
En Côte d’Ivoire, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara a présidé ce mercredi 11 février 2026 à Grand-Bassam, la cérémonie d’ouverture de l’atelier national sur le classement des universités ivoiriennes. L’initiative a pour objet de positionner les établissements du pays de façon crédible, durable et compétitive dans les rankings régionaux et internationaux d’ici à 2030.

La Côte d’Ivoire veut rendre ses universités visibles à l’international

En Côte d’Ivoire, le gouvernement affiche des ambitions élevées pour l’enseignement supérieur. Ce mercredi 11 février 2026, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait une grande annonce. « Notre objectif est de faire en sorte que dans tous les classements internationaux de premier plan, tels que Unirank, nous soyons visibles et dans des places de choix. Il faudrait qu’en 2030, nos universités, en tout cas la première université ivoirienne, soit dans le top 20 des classements de référence », a-t-il confié. Il a précisé qu’après la 27ᵉ place obtenue par l’INP-HB en 2025, l’établissement devra intégrer le top 10 africain d’ici à 2030.

Adama Diawara reconnait que la faible présence des universités ivoiriennes dans les grands classements mondiaux ne reflète pas un manque de compétences, mais plutôt des insuffisances interne. « Gouvernance du ranking encore embryonnaire, valorisation insuffisante de la production scientifique, visibilité numérique perfectible, systèmes d’information académique peu intégrés, dispositifs d’assurance qualité encore fragiles, et une coordination nationale encore à renforcer, voire inexistante », a-t-il expliqué. L’atelier vise selon lui, à bâtir une politique concertée, cohérente qui permettra de positionner les universités de la Côte d’Ivoire aux niveaux qui devraient être les leurs.

Organisé ce mercredi, avec l’appui technique du FONSTI, l’atelier national sur le classement des universités ivoiriennes a été marqué par une conférence inaugurale du directeur général de l’INP-HB, Abdoul Kader Diaby, et par la participation d’universités du Sénégal, du Burkina Faso, du Ghana, du Nigeria et d’Afrique du Sud.

