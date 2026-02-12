© Côte d'Ivoire : saisie massive de chichas et de cigarettes

En Côte d’Ivoire, la police engage une lutte farouche contre le tabagisme, l’alcoolisme, la toxicomanie et autres addictions. Une opération coup de poing a permis aux agents de police de saisir des centaines de chichas les vendredi 06 et samedi 07 Février 2026. Des agents du Programme National de Lutte contre le Tabagisme, l’Alcoolisme et des autres Addictions (PNLTA) ont également participé à l’opération.

Côte d’Ivoire : le PNLTA se dresse contre les fumeurs de chicha et de cigarette dans les lieux publics

Une vaste opération d’intensification, de sensibilisation et de répression a été menée dans des restaurants, bars et maquis de la ville d’Abidjan. Les autorités indiquent que « cette campagne vise à faire respecter l’interdiction stricte de fumer dans les espaces et transports publics, conformément aux dispositions prévues par la loi ». La moisson témoigne de l’opportunité de l’opération. Plusieurs usagers ont été pris en flagrant délit , 21 quartiers ciblés, 615 cigarettes et chichas saisis.

Dr Zotoua Ernest, Coordonnateur du PNLTA, a déclaré que la phase de sensibilisation et d’éducation est passée. « Tout le monde connaît désormais les risques et la loi », a-t-il indiqué. C’est dire que la répression sera désormais de mise. « Aujourd’hui, nous passons à l’intensification de l’application stricte des sanctions », a-t-il précisé. Les responsables des restaurants, bars te maquis sont également dans le collimateur. Ils doivent veiller à l’interdiction de fumer dans leurs différents espaces au risque de subir de lourdes sanctions allant à la fermeture des établissements.

En Côte d’Ivoire, l’interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports est porté par le Décret n°2025-42 du 15 janvier 2025, portant modalités d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports publics. La mesure est étendue à la cigarette électronique et à la chicha.