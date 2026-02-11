© Côte d'Ivoire : démenti des rumeurs de l'enlèvement d'Adama Bictogo

De folles rumeurs ont embrasé les réseaux sociaux ce mercredi. Plusieurs publications, notamment le communiqué attribué à un prétendu avocat (Kouame Fulgence), ont annoncé l’enlèvement d’Adama Bictogo. Ces rumeurs ont été formellement démenties par Alain Toussaint, proche collaborateur de l’ancien président de l’Assemblée nationale.

Côte d’Ivoire : Alain Toussaint dément l’enlèvement d’Adama Bictogo

Dans un post publié sur Facebook, Alain Toussaint a indiqué que les différentes publications faisant état de « l’enlèvement » ou de « l’arrestation » d’Adama Bictogo ont été signalées à la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC). « En réalité, il s’agit de fake news », a-t-il précisé.

Ces fausses nouvelles, complaisamment relayées sur les réseaux sociaux et des sites d’information en ligne, sont préjudiciables à Monsieur le Député-Maire de Yopougon, sa famille et ses proches. Côte d’Ivoire : Adama Bictogo enlevé ? Ce qu’il faut savoir Hawa Gassama a quitté Abidjan

Il a ajouté que ces « rumeurs malveillantes sont également de nature à semer un trouble à l’ordre public et à entacher l’image de notre pays ». Alain Toussaint invite la justice à se pencher sur le dossier. « Cette entreprise de désinformation ne peut demeurer sans suite judiciaire », a-t-il conclu.

Cette sortie met fin aux rumeurs qui couraient depuis le matin. Selon la publication d’Alain Toussaint, il est donc désormais clair que l’ancien président de l’Assemblée nationale n’a pas été enlevé. Il a martelé qu’il s’agit d’une fake news.

Me Ange Rodrigue Dadjé a indiqué qu’il n’y a pas un avocat du nom de Kouame Fulgence en Côte d’Ivoire. « Arrêtez de faire circuler de fausses rumeurs sur des personnalités. Il n’y a pas de Maître Kouame Fulgence, avocat en Côte d’Ivoire », a-t-il écrit.