© Portefeuille de l’État : la ministre Mariatou Koné fixe ses objectifs

En Côte d’Ivoire, la ministre du Portefeuille de l’État et des Entreprises publiques, Professeur Mariatou Koné a procédé ce mercredi 11 février 2026, à l’ouverture officielle du séminaire-bilan de la Direction générale du Portefeuille de l’État (DGPE). Ce séminaire-bilan a été placée sous le thème « Bilan 2025, stratégie 2026-2030 et perspectives sur la gestion du portefeuille de l’État ». La séance a réuni les experts de la DGPE ainsi que ceux du cabinet international Boston Consulting Group (BCG), dans une dynamique de réflexion stratégique et d’amélioration continue.

Dans son discours à l’ouverture officielle du séminaire-bilan de la Direction générale du Portefeuille de l’État (DGPE) ce mercredi, la ministre Mariatou Koné a réaffirmé son engagement de consolider les acquis et d’inscrire l’action de son département dans une logique de performance durable. Koné a souligné que ce séminaire s’inscrit pleinement dans la vision du Président de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, fondée sur « la constance de l’action publique et l’exigence de résultats ». Pour elle, la gestion du portefeuille de l’État doit désormais répondre à des impératifs renforcés de performance, de transparence, de redevabilité et de création durable de valeur, dans un environnement mondial de plus en plus compétitif et exigeant.

Alors qu’elle présentait la stratégie 2026-2030, la ministre Mariatou Koné a dévoilé plusieurs priorités majeures. La première porte sur la consolidation de la gouvernance économique et financière. Il s’agit, selon elle, de renforcer les mécanismes de contrôle, d’évaluation et de pilotage afin d’assurer une gestion rigoureuse et efficiente des participations de l’État.

La deuxième priorité concerne l’optimisation de la performance des entreprises publiques en Côte d’Ivoire. La ministre a insisté sur la nécessité d’une gestion plus rigoureuse, transparente et alignée sur les standards internationaux. L’objectif est donc clair. Il s’agit de faire des entreprises publiques de véritables leviers de croissance, capables de contribuer efficacement au développement économique et social.

Dans ce cadre, la ministre Mariatou Koné a instruit la DGPE d’accélérer les travaux sur deux chantiers qui lui tiennent particulièrement à cœur. Il s’agit, d’une part, de « la révision des modèles économiques des entreprises en difficulté afin de garantir leur viabilité et leur contribution au développement national » et, d’autre part, de « l’encadrement des charges de personnel des entreprises publiques pour améliorer l’efficacité et la soutenabilité financière ». Pour la ministre, ces réformes sont indispensables pour préserver l’équilibre financier du portefeuille de la Côte d’Ivoire et assurer sa pérennité.