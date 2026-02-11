Côte d’Ivoire : 48 victimes dans un accident

Côte d'Ivoire : 48 victimes dans un accident
© Côte d'Ivoire : 48 victimes dans un accident

En Côte d’Ivoire, un accident de la circulation a fait 48 victimes sur l’autoroute nord. L’accident est survenu ce mercredi 11 février 2026. Les sapeurs-pompiers sont intervenus.

Côte d’Ivoire : grave accident sur l’autoroute nord

Selon les informations rapportées par les services de secours, c’est car de transport qui a fait une sortie de route. Il s’agit d’un car de 70 places. Le bilan définitif présenté par les sapeurs-pompiers fait état de 48 victimes dont 10 blessés graves. « Les blessés présentent des fractures et des traumatismes crâniens ».

Trente-trois victimes ont été transportées par l’ARGC 71, le VSU 71 et le VSU 72 vers l’Hôpital Saint Jean Baptiste de Bodo. Le Groupement des sapeurs-pompiers a signalé que 15 victimes ont refusé l’évacuation.

Côte d’Ivoire : démenti des rumeurs de l’enlèvement d’Adama Bictogo
Côte d’Ivoire : Adama Bictogo enlevé ? Ce qu’il faut savoir
Hawa Gassama a quitté Abidjan
Côte d’Ivoire : scandale des pesticides dans une bananeraie

Sur cette intervention, l’équipe de secours a déployé des moyens lourds. L’opération s’est déroulée en présence du Commandant de compagnie. Le Groupe des sapeurs pompiers invite les usagers à la prudence et au respect du Code de la route.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2026