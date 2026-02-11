© Côte d'Ivoire : 48 victimes dans un accident

En Côte d’Ivoire, un accident de la circulation a fait 48 victimes sur l’autoroute nord. L’accident est survenu ce mercredi 11 février 2026. Les sapeurs-pompiers sont intervenus.

Côte d’Ivoire : grave accident sur l’autoroute nord

Selon les informations rapportées par les services de secours, c’est car de transport qui a fait une sortie de route. Il s’agit d’un car de 70 places. Le bilan définitif présenté par les sapeurs-pompiers fait état de 48 victimes dont 10 blessés graves. « Les blessés présentent des fractures et des traumatismes crâniens ».

Trente-trois victimes ont été transportées par l’ARGC 71, le VSU 71 et le VSU 72 vers l’Hôpital Saint Jean Baptiste de Bodo. Le Groupement des sapeurs-pompiers a signalé que 15 victimes ont refusé l’évacuation.

Sur cette intervention, l’équipe de secours a déployé des moyens lourds. L’opération s’est déroulée en présence du Commandant de compagnie. Le Groupe des sapeurs pompiers invite les usagers à la prudence et au respect du Code de la route.