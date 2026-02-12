Côte d’Ivoire – DGTTC : Maa Bio risque jusqu’à 1 an de prison

Convoquée par la DGTTC pour conduite imprudente, l’influenceuse Maa Bio risque désormais gros. Le dossier ne sera plus géré par la DGTTC. A l’issue de son audition, il a été constaté que la Tiktokeuse n’est pas détentrice d’un permis de conduire. Une infraction grave qui relève de la compétence de la police.

Côte d’Ivoire : la DGTTC envoie Maa Bio devant la police

L’audition de Maa Bio devant le secrétariat permanent de la commission de suspension et de retrait du permis de conduire tourne mal. Elle risque désormais plus qu’une sanction administrative. Alors qu’elle aurait pu s’en sortir avec probablement une suspension de permis, elle maintenant devoir s’expliquer devant la police. En effet, au cours de son audition à la DGTTC, « il a été formellement établi que l’intéressée n’est pas détentrice du permis de conduire ».

« Au regard de ces constats et de la nature délictuelle des faits, il a été décidé du transfert immédiat du dossier à la Préfecture de Police d’Abidjan où l’influenceuse sera entendue le jeudi 12 février à 11 heures », lit-on dans le communiqué de la DGTTC. Dans cette nouvelle tournure que prend le dossier, l’influenceuse ivoirienne risque jusqu’à un an de prison et une amende allant de 100 000 à 1 000 000 francs CFA.

En Côte d’Ivoire, la conduite sans permis est une infraction prévue et punie par la Loi N° 2014-812 du 16 décembre 2014 d’orientation du transport intérieur. L’article de la loi stipule : « Est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura conduit un véhicule sans être titulaire du permis requis ou sans avoir satisfait aux conditions d’accès aux emplois liés à la conduite des véhicules de transport public et de transport pour compte propre ».