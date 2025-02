Lamine Yamal, le prodige du Barça, a conquis le cœur des supporters et s’est imposé comme un cadre de l’équipe. Son talent précoce et ses performances exceptionnelles en font déjà une star. Pourtant, son arrivée au club catalan aurait pu ne jamais avoir lieu.

Lamine Yamal: un jeune talent repéré

Oscar Hernandez, alors entraîneur des pré-benjamins du Barça, a joué un rôle crucial dans le recrutement de Lamine Yamal. En janvier 2015, il envoie un mail à Marc Serra, responsable du Football 7, pour signaler un jeune joueur prometteur évoluant dans un club local. Ce joueur, c’est Lamine Yamal.

Dans son courriel, Hernandez souligne l’urgence de la situation. Le club de La Torreta, où joue Yamal, est sur le point de signer un partenariat avec l’Espanyol Barcelone, le rival du Barça. Il suggère à Serra de contacter rapidement les parents de l’enfant pour organiser des essais.

Un essai concluant

Marc Serra suit les conseils de l’entraîneur et contacte les parents de Yamal. L’essai est une réussite. « Il est venu faire l’essai au centre d’entraînement et je suis allé voir son dernier match. Au bout de cinq minutes, on voyait déjà que c’était un joueur qui devait signer au Barça », raconte Oscar Hernandez.

Le talent de Yamal est évident. Il est recruté dans la foulée et intègre La Masia, le centre de formation du Barça. Après plusieurs années de formation, il fait ses débuts professionnels en avril 2023, à seulement 16 ans.

Une carrière fulgurante

Depuis, Lamine Yamal a connu une ascension fulgurante. Il est devenu un élément essentiel de l’équipe, enchaînant les performances de haut niveau. Son talent et sa détermination lui promettent un avenir brillant.

L’histoire de Lamine Yamal est un exemple de la façon dont un simple mail peut changer une vie. Sans la vigilance d’Oscar Hernandez, le Barça aurait peut-être manqué l’occasion de recruter un joueur exceptionnel.