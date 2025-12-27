CAN 2025 : La RDC retarde la qualification du Sénégal

Pas de qualification dès la deuxième journée pour le Sénégal dans cette CAN 2025. Le choc entre les Lions de la Téranga et les Léopards de la RD Congo a pris fin sur un match nul (1-1) ce samedi 27 décembre 2025.

CAN 2025 : Le Sénégal et la RDC dos à dos

Ce samedi, c’était déjà la finale dans le groupe D de la CAN 2025 avec le match XXL entre Sénégalais et Congolais. Le Sénégal a pourtant entamé cette affiche avec beaucoup d’intentions offensives. Les Lions ont confisqué rapidement le ballon face à une RDC prudente et bien regroupée. Sadio Mané et ses coéquipiers ont multiplié les centres et les frappes, mais manquent cruellement de précision dans le dernier geste. De son côté, la RDC croyait même ouvrir le score sur une action éclair, avant de voir son but logiquement refusé pour une position de hors-jeu. Malgré une large domination territoriale et une possession écrasante, le Sénégal bute sur un bloc congolais solide et sur un M’Pasi attentif.

De retour des vestiaires, la dynamique s’est progressivement renversée. Le Sénégal a baissé en intensité et a laissé plus d’espaces, ce dont profitent les Léopards pour se projeter davantage. Une montée en puissance qui est récompensée lorsque Bakambu, bien placé aux six mètres, ouvre le score en suivant une frappe mal repoussée par Mendy (0-1).

Menés au score, les Lions de la Teranga ont réagi immédiatement avec l’entrée du très jeune Ibrahim Mbaye, qui dynamise le couloir droit. Sur une action confuse née d’une erreur congolaise, Mbaye provoque le danger et permet à Sadio Mané d’égaliser avec sang-froid (1-1). Malgré une fin de match intense, le score n’a pas bougé.

Le Sénégal et la RDC totalisent quatre points chacun. Ils devront jouer leurs qualifications pour les 8es de finale de cette CAN 2025 lors de la troisième journée.