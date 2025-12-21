CAF : La CAN passe à quatre ans

A quelques heures du coup d’envoi de la CAN 2025, la CAF (Confédération Africaine de Football), a annoncé un changement radical concernant le tournoi continental. La compétition se jouera désormais chaque quatre années.

La CAN se jouera chaque quatre ans à partir de 2028

Ce samedi 20 décembre 2025, à la veille du coup d’envoi de la CAN 2025, la Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé un énorme changement qui va frapper la Coupe d’Afrique des Nations. Depuis sa première édition en 1957 au Soudan, la compétition continentale se jouait, sauf rare exception, tous les deux ans. Mais désormais, les choses vont changer.

En conférence de presse à Rabat, Patrice Motsepe, président de la CAF, a annoncé l’instauration d’une CAN tous les quatre ans à compter de 2028, soit la même périodicité que d’autres grandes compétitions comme la Coupe du Monde ou l’Euro. Voir la CAN se disputer tous les quatre ans plutôt que tous les deux est un souhait que la FIFA avait déjà évoqué auparavant. Il se concrétisera donc en 2028. « Je tiens à souligner que nous avons un devoir envers les joueurs africains évoluant à l’étranger. Nous voulons nous assurer que, dans toutes nos compétitions, notre devoir premier reste bien sûr envers le football africain et les 1,5 milliard d’habitants du continent, mais aussi envers ces joueurs africains qui évoluent dans certains des meilleurs clubs du monde et d’Europe », a déclaré Patrice Mostepe.

Autre annonce importante de Motsepe : après cette CAN au Maroc, qui s’ouvre dimanche 21 décembre avec le match inaugural Maroc-Comores et s’achève le 18 janvier 2026, la CAN 2029 est avancée d’une année. Le tournoi de 2027 prévu au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie n’est pas impacté. Celui d’après, qui était prévu en 2029 et qui n’a pas encore d’organisateur(s), se jouera finalement en 2028. Et après cette CAN-là, la nouvelle périodicité de quatre années entrera en vigueur ; les CAN suivantes auront donc lieu en 2032, 2036, 2040.