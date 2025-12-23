CAN 2025 : La Tunisie assure devant l’Ouganda

Le dernier match de ce mardi 23 décembre à la CAN 2025 vient de livrer son verdict. La Tunisie a logiquement dominé l’Ouganda.

CAN 2025 : La Tunisie bat l’Ouganda et passe devant le Nigeria

La Tunisie débutait sa CAN 2025 dans la soirée de ce mardi 23 décembre 2025 face à l’Ouganda. Souvent difficile à manœuvrer dans la compétition continentale, la formation emmenée par Hannibal Mejbri devait bien démarrer alors que le Nigeria, dans le même groupe, avait pris les trois points dans son match face à la Tanzanie. Sous la pluie de Rabat, les Aigles de Carthage n’ont laissé aucune chance à leur adversaire du soir affichant un niveau assez bluffant.

Dominateurs, les hommes de Sami Trabelsi avaient rapidement ouvert le score grâce à une tête de Skhiri (1-0, 10e). Emmenée par un très bon Achouri, la Tunisie a déroulé multipliant les occasions et faisant le break avant la mi-temps. L’attaquant de Copenhague était à la réception d’un centre flottant et calait une reprise magnifique (2-0, 40e).

De retour des vestiaires, la Tunisie continuait de dérouler et inscrivait un troisième but signé Achouri (3-0, 64e) une nouvelle fois. Mais, en fin de rencontre, la formation tunisienne encaissait un but qui rendait fou de rage le sélectionneur. Score final 3-1. La Tunisie démarre fort sa CAN et sera une équipe à suivre dans cette compétition. Les Tunisiens sont premiers du groupe C. Le Nigeria occupe la deuxième à différence de buts.