Côte d’Ivoire : gestion des ressources forestières, les ambitions dévoilées

Le ministre ivoirien Jaques Assahoré KONAN a dévoilé les ambitions de la gestion durable des ressources forestières de la Côte d’Ivoire ce jeudi 26 février 2026. C’est notamment à l’occasion de la 5ᵉ journée du Salon International de l’Agriculture.

La Côte d’Ivoire dévoile ses objectifs dans la gestion durable des ressources forestières

Lors de la 5ᵉ journée du Salon International de l’Agriculture ce jeudi en France, le Ministre des Eaux et Forêts, Monsieur Jaques Assahoré KONAN a pris part à la Journée Côte d’Ivoire en présence du Ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot et de plusieurs membres du gouvernement ivoirien marquée par une Conférence ministérielle de haut niveau au Parc des Expositions de Paris.

Elle était placée sous le thème : « Créativité et innovation continue au service d’une agriculture ivoirienne résiliente ». C’était une belle occasion qui a permis à monsieur le Ministre Jaques Assahoré KONAN de mettre en lumière les ambitions de la Côte d’Ivoire en matière de transformation agricole, de gestion durable des ressources forestières et de renforcement des partenariats stratégiques. À travers cette participation, le ministre ivoirien a réaffirmé l’engagement du Gouvernement en faveur d’un développement agricole et forestier compétitif, résilient et respectueux de l’environnement.

Selon un communiqué du ministère ivoirien, la journée s’est également poursuivie par une visite du Pavillon Côte d’Ivoire et un déjeuner d’échanges avec la délégation officielle. Ceci a offert une vitrine privilégiée du savoir-faire ivoirien et des opportunités d’investissement dans les secteurs agricole et forestier.